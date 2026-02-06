Schok na onthullingen: hoe één student al jaren angst zaait op campus VU

Studenten en medewerkers van de Vrije Universiteit in Amsterdam voelen zich al jaren onveilig door het gedrag van student Marlon U. Dat schrijft Het Parool na gesprekken met tientallen betrokkenen. Volgens hen grijpt de universiteit niet in, ook niet na herhaalde meldingen.

Het gaat om Marlon U. (25), leider van de rechts-conservatieve Vrijmoedige Studentenpartij (VSP). Volgens betrokkenen zingt hij naziliedjes, intimideert en bedreigt hij mensen, pleegt hij vernielingen en mishandelt hij medestudenten. Ook zou hij mensen ongewenst aanraken. Wie zich meldt bij de universiteit, hoeft volgens hen niet op steun te rekenen.

Betrokkenen zeggen tegen de krant dat zij meerdere keren aanklopten bij de afdeling Veiligheid en Gedrag van de VU. Die meldingen zouden zonder concrete gevolgen zijn gebleven. Daardoor kon de situatie volgens hen jarenlang doorgaan. Studenten laten weten de campus actief te hebben vermeden als ze wisten dat U. er ook zou zijn.

Geschokte reacties

Regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer reageert geschokt op de onthullingen. "Het gedrag waarover ik lees in het artikel, vind ik ernstig. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat melders zich op dit moment onvoldoende gehoord vinden door de onderwijsinstelling", zegt zij.

Ook Maaike Krom, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), spreekt van ernstige misstanden. Volgens haar zijn er op de Vrije Universiteit ‘mensonterende dingen’ gebeurd.

Marlon U. is naast student oprichter en leider van de VSP. Fracties van die partij in andere studentensteden laten weten dat zij zich hebben losgekoppeld van de partij van U.