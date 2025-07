Vier studenten vervolgd voor bangalijst Utrechtse studentenvereniging

Vier studenten uit Utrecht worden vervolgd voor het verspreiden van een zogeheten 'bangalijst'. De vier mannen, allemaal lid van het Utrechtsch Studenten Corps (USC), worden verdacht van het verspreiden van een "document met beledigende inhoud", meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om de namen, persoonlijke gegevens en foto's van vrouwelijke studenten, met daarbij volgens het OM seksuele, grove en beledigende opmerkingen.

De vier verdachten zouden de 'bangalijst' hebben gedeeld met andere studenten. Daarna kwam de lijst ook op internet en in appgroepen terecht. Het is volgens het OM niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is.

Vorige zomer stond advocaat Ina Brouwer, die de Utrechtse studentes bijstaat die slachtoffer werden van een zogeheten 'bangalijst, Radio 538 te woord over de zaak.

5:59 Slachtoffers 'bangalijst' Utrecht isoleren zich: 'Ze hebben huilbuien en paniekaanvallen'

De 'bangalijst' in kwestie - 'banga' staat in straattaal voor 'slet' - ging vorig jaar rond. In het onderzoek kwamen zes verdachten naar voren, van wie er nu vier worden vervolgd. De andere twee, ook lid van USC, hebben de lijst volgens het OM niet verspreid. Daarom zijn de zaken tegen hen geseponeerd.

Tweede bangalijst

Het OM zegt ook onderzoek te hebben gedaan naar een tweede 'bangalijst'. Die lijst ging kort na de eerste rond. Vorig jaar zomer werd hiervoor een twintiger uit Groningen aangehouden. Hij zou ook een van de advocaten van de vrouwelijke slachtoffers onder druk hebben gezet om haar werk neer te leggen, werd bij zijn aanhouding bekendgemaakt. De strafzaak van de Groninger, die wordt verdacht van doxing, bedreiging en dwang, komt op een later moment voor de rechter. Hij heeft volgens het OM verder geen link met de Utrechtse studentenwereld.

De advocaten van de slachtoffers vinden dat nog twee uit het onderzoek naar voren gekomen verdachten, vervolgd moeten worden. De zaak tegen de twee anderen is geseponeerd omdat zij de lijst niet hebben verspreid.

