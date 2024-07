Groninger (26) opgepakt om maken 'bangalijst' en intimideren advocaat

Een 26-jarige man uit Groningen is opgepakt voor het maken van een zogenoemde bangalijst. Hij deelde privégegevens en foto's van jonge vrouwen en plaatste daar seksuele berichten bij.

Ook zou hij hebben geprobeerd een advocaat die slachtoffers bijstond onder druk te zetten, zodat zij haar werk zou stoppen.

De aanhouding gebeurde afgelopen woensdag en is vrijdag door de politie naar buiten gebracht.

Bitcoins

Advocaat Ina Brouwer, die slachtoffers bijstaat, deed eerder aangifte van afpersing en bedreiging. Dat gebeurde naar aanleiding van een bericht op Telegram waarbij een anoniem persoon 10.000 euro aan bitcoins eiste en wilde dat ze stopte met hulp aan de studentes. Anders zou hij doorgaan met "exposen".

Twee bangalijsten

Eerder dit jaar gingen twee bangalijsten rond. 'Banga' staat in straattaal voor 'slet'. Op de lijsten stonden onder meer foto's, namen en telefoonnummers van Utrechtse studentes. De politie hield eerder al mensen aan voor een bangalijst waar leden van het Utrechtsch Studenten Corps bij betrokken zijn, zo is gemeld. "In het onderzoek naar die lijst zijn inmiddels zes verdachten gehoord." Die lijst is een andere dan die waarvoor de Groninger is opgepakt, meldt de politie.

Enkele weken na de eerste bangalijst kwam een nieuw overzicht met Utrechtse studentes naar buiten. Het corps zei toen aanwijzingen te hebben dat die lijst was gemaakt door mensen van buiten de vereniging.

