Ouders Utrechtse slachtoffers bangalijsten richten stichting op

Ouders van wie de dochters slachtoffer zijn geworden van de Utrechtse 'bangalijsten' hebben Stichting Stop Bangalijsten opgericht. Dat meldt Ina Brouwer, die het bestuur van de stichting bijstaat en tevens de advocaat van de ouders van de studentes is.

De stichting wil de belangen van slachtoffers van (online) grensoverschrijdend gedrag behartigen en een cultuurverandering binnen het studentenleven teweegbrengen. Zo moet er wat de stichting betreft een "effectief en afdwingbaar" sanctiebeleid komen, waarin ook een compensatieregeling voor de slachtoffers geregeld is.

Vorige week ondertekenden bijna vijftig studentenverenigingen een gedragscode die grensoverschrijdend gedrag moet tegengaan, maar volgens Brouwer gaat die "lang niet ver genoeg". In deze gedragscode staat niet welke sancties er op een overtreding staan en ontbreekt ook duidelijkheid over wat er onder een overtreding valt.

Gedragscode tekenen

De stichting wil dat verenigingen, hogescholen en universiteiten studenten een gedragscode laten tekenen alvorens ze aan een studie beginnen. Dan tekent dus niet een instantie de verklaring, maar iedere student afzonderlijk. In die gedragscode staat dan bijvoorbeeld duidelijk dat het opstellen van een zogenoemde 'bangalijst' een "ernstige vorm van grensoverschrijdend gedrag" is, met de bijbehorende straf, zoals een schorsing of verwijdering. "Op die manier kunnen daar geen misverstanden over ontstaan", aldus Brouwer.

De pijlen worden in eerste instantie gericht op Utrecht, omdat daar de meest recente bangalijsten vandaan kwamen. De gesprekken met de hogeschool en universiteit lopen daar ook al. Maar de ambitie van de stichting is wel om hun visie verder over het land te verspreiden.

Stichting bijgestaan door advocaat en strafrechtjournalist

Het bestuur van de stichting bestaat uit ouders Mark van Casteren en Marjet Oude Sogtoen en journaliste Milou Deelen, die zelf slachtoffer werd van grensoverschrijdend gedrag bij het Groningse studentencorps Vindicat. Zij worden naast Brouwer ook bijgestaan door advocaat Otto Volgenant en strafrechtjurist Pieter Huisman.

In maart dook een lijst op die was opgesteld door leden van het Utrechtsch Studenten Corps, waarin vermeende seksuele activiteiten van studentes werden beoordeeld. Twee leden zijn hiervoor door het bestuur 1,5 jaar geschorst. Een poos later kwam een tweede lijst naar buiten, het is onduidelijk door wie die werd opgesteld.

