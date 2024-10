Telegram haalt omstreden 'Utrechtse bangalijsten' offline na druk

Na herhaaldelijke oproepen heeft Telegram de omstreden bangalijsten verwijderd. Dat meldt het expertisecentrum onlinemisbruik Offlimits. Nadat eerdere verzoeken aan Telegram geen effect hadden, besloot Offlimits een handhavingsverzoek in te dienen bij toezichthouders. Deze aanpak bleek succesvol, waardoor de lijsten nu van het platform zijn verdwenen.

Afgelopen zomer stond a dvocaat Ina Brouwer, die de Utrechtse studentes bijstaat die slachtoffer werden van een zogeheten 'bangalijst, Radio 538 te woord over de zaak.

Robbert Hoving, directeur van Offlimits, laat weten tevreden te zijn met het resultaat. "Het heeft veel moeite gekost, maar we zijn blij dat de lijsten eindelijk offline zijn", zegt hij. Hoving hoopt dat de verwijdering de slachtoffers enige rust zal brengen en hen in staat stelt hun leven weer op te pakken. Dit voorjaar kwam aan het licht dat binnen het Utrechtsch Studenten Corps zulke lijsten werden gedeeld, waarbij vrouwen op hun uiterlijk en seksuele prestaties werden beoordeeld.

'Nog steeds werk aan de winkel'

Advocaat Ina Brouwer, die de Utrechtse studentes vertegenwoordigt, bevestigt dat de lijsten niet meer te vinden zijn in openbare Nederlandse Telegramgroepen. Toch blijft ze waakzaam: "We zijn er niet gerust op wat er gebeurt in besloten groepen," zegt Brouwer. Telegram heeft met de verwijdering een eerste stap gezet, maar volgens haar is er nog meer werk aan de winkel.

Telegram heeft Offlimits daarnaast beloofd sneller te reageren op meldingen over onrechtmatige inhoud. Dit gebeurt via een speciaal kanaal waarmee het platform illegale content sneller offline kan halen. Het expertisecentrum hoopt dat hierdoor het delen van bangalijsten moeilijker wordt.

In de gaten houden

Offlimits zal in de komende tijd monitoren of Telegram zich aan de gemaakte afspraken houdt. "We gaan nauwkeurig in de gaten houden of Telegram nu echt zijn verantwoordelijkheid neemt en optreedt als een verantwoord platform," aldus Hoving.