Minder studenten kiezen voor lerarenopleiding, pabo juist wel populairder

Werk

Vandaag, 07:16

Steeds minder hbo'ers willen leraar worden op een middelbare school. Dat meldt de Vereniging Hogescholen dinsdag, daarover schrijft De Telegraaf. Opvallend: de pabo (voor basisscholen) telt juist steeds meer studenten.

"De afgelopen jaren zijn er op de pabo experimenten gedaan, zodat studenten meer tijd kregen om hun toetsen te halen", stelt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. "Bovendien is hun beloning inmiddels gelijkgetrokken met tweedegraads leraren."

In Almere is het mogelijk nog populairder om de pabo te gaan doen, daar krijg je na je opleiding direct een baan én een huis:

Veel openstaande vacatures

Hij vreest dat opleidingen buiten de Randstad steeds moeilijker overeind blijven door de afnemende studentenaantallen. "En als zij uit de regio verdwijnen, wordt het daar weer lastiger om werknemers te vinden."

Intussen zijn leraren juist keihard nodig. Zo staan er volgens het onderwijsministerie op middelbare scholen zo'n 2200 voltijdsbanen open. Limmen vindt dat politiek Den Haag ervoor moet zorgen dat hogescholen meer kunnen doen aan om- en bijscholen. Ook wordt samen met middelbare scholen gekeken of de voorlichting verbeterd kan worden.

Door ANP

