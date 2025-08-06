Zo veel beter verdienen basisschoolleraren dan andere hbo’ers

Basisschoolleraren die net hun opleiding hebben afgerond, verdienen flink meer dan andere hbo'ers. Hun uurloon ligt gemiddeld 13 procent hoger dan dat van afgestudeerden van andere hbo-opleidingen. Dat meldt SEO Economisch Onderzoek in vakblad ESB.

SEO keek naar pabo-studenten die afstudeerden in het studiejaar 2021/2022. Van hen vond 94 procent binnen een jaar een baan, vrijwel allemaal in het onderwijs. Dat ligt 11 procent hoger dan bij andere hbo-richtingen.

Ook meer werkzekerheid

Ook qua werkzekerheid zijn de verschillen groot. Zo heeft 73 procent van de pabo-afgestudeerden na een jaar al een vast contract. Bij andere hbo'ers lukt dat slechts 49 procent.

Op de langere termijn blijven basisschoolleraren ook financieel voorlopen. Tien jaar na afstuderen verdienen ze gemiddeld nog steeds 5 procent meer per uur. Dat was ooit anders: pabo'ers die in 2006/2007 afstudeerden verdienden toen juist nog 13 procent mínder dan hun hbo-collega's.

Dat verschil is pas in de afgelopen jaren gekeerd, onder meer doordat basisschoolleraren massaal actie voerden voor beter loon. Die protesten hebben geleid tot nieuwe cao-afspraken, waardoor de salarissen zijn gestegen.

Minder rooskleurig

Toch waarschuwt SEO dat het werk als leraar "minder rooskleurig" is dan het loon doet vermoeden. Vier op de vijf leerkrachten werkt structureel over, gemiddeld zeven uur per week.

Ook is agressie op scholen een groeiend probleem. "Deze problemen worden niet opgelost door hogere uurlonen en vaste contracten", aldus het onderzoeksorgaan.

