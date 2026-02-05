'Vmbo- en praktijkscholen slaan alarm: leraren gaan kapot aan werkdruk'

Vmbo- en praktijkscholen slaan alarm over de situatie in de klas. Leraren lopen op hun tandvlees door een steeds hogere werkdruk, schrijven zij in het AD. Volgens de scholen zijn ze steeds meer tijd kwijt aan leerlingen die eigenlijk niet op de juiste plek zitten, met grote gevolgen voor de sfeer en het leerklimaat.

De problemen stapelen zich op, waardoor docenten het gevoel hebben dat ze tekortschieten. Dat zorgt voor frustratie en uitval, waarschuwen de scholen.

Twee groepen zorgen voor druk in de klas

Volgens de scholen gaat het om twee groepen leerlingen. De eerste groep bestaat uit nieuwkomers die vanuit de internationale schakelklas doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs. Veel van deze leerlingen hebben een niveau dat past bij havo of vwo, maar belanden toch op het vmbo of in het praktijkonderwijs omdat ze de Nederlandse taal nog niet goed beheersen.

Deze leerlingen hebben vaak extra begeleiding nodig. Daar komt bij dat sommigen te maken hebben met oorlogstrauma's, wat extra zorg en aandacht vraagt van leraren. In het afgelopen jaar ging ruim de helft van deze nieuwkomers naar het vmbo of het praktijkonderwijs, blijkt uit onderzoek.

Verkeerde adviezen breken leerlingen op

De tweede groep bestaat uit leerlingen die juist een te hoog schooladvies krijgen. Zij starten op havo of vwo, maar moeten later alsnog afstromen naar het vmbo. Dat zorgt volgens de scholen voor een klap in het zelfvertrouwen van deze jongeren.

Sinds een paar jaar zijn basisscholen verplicht om 'kansrijk' te adviseren en schooladviezen vaker naar boven bij te stellen. Volgens vmbo- en praktijkscholen pakt dat in de praktijk verkeerd uit. Leraren moeten vervolgens niet alleen lesgeven, maar ook leerlingen opnieuw motiveren en begeleiden.

Onderwijsorganisaties pleiten daarom voor een herziening van het adviesbeleid. Ook vragen zij om meer geld en expertise om nieuwkomers beter te kunnen begeleiden.