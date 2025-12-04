Inspectie: kinderen kunnen steeds slechter gesprekken voeren

Kinderen op basisscholen zouden meer onderwijs moeten krijgen in het voeren van gesprekken: spreken met én luisteren naar anderen. Dat adviseert de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie onderzocht de mondelinge taalvaardigheid, een basisvaardigheid naast lezen, schrijven en rekenen. Daarbij werd gekeken naar het niveau van leerlingen in het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. In vergelijking met vijf jaar geleden luisteren kinderen iets beter, maar hun spreekvaardigheid is achteruitgegaan.

Gaat het Sinterklaasjournaal te snel? Geen probleem, deze basisschool maakt een eigen versie voor de kinderen:

2:15 Tilburgse school maakt speciaal Sinterklaasjournaal voor kinderen met taalproblemen

Onder niveau

Aan het einde van de basisschool moeten kinderen eenvoudige teksten kunnen begrijpen en kunnen praten over alledaagse onderwerpen. Het onderzoek laat zien dat veel leerlingen dat niveau niet halen. Meer dan de helft heeft moeite met discussiëren en het uiten van een eigen mening.

Leraren koppelen spreeklessen vaak aan leesonderwijs. Gemiddeld oefenen kinderen één tot twee keer per maand met luisteropdrachten, zoals het navertellen van een verhaal.