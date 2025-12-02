Sinterklaasjournaal te snel? Geen probleem, deze school maakt eigen versie

Het Sinterklaasjournaal: het blijft toch onwijs leuk om naar te kijken. Vraag ieder kind in Nederland wat ze ervan vinden en geheid tover je een glimlach op hun snoetjes door alleen de vraag al te stellen. Nou ja, bij bijna ieder kind is dat het geval, want soms gaat het nét een beetje te snel allemaal. Bijvoorbeeld voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Maar daar heeft de Auris Florant-school in Tilburg iets op gevonden.

Ze maken daar gewoon hun eigen, aangepaste Sinterklaasjournaal dat voor alle kinderen goed te volgen is. Iedereen blij! Teamleider Vera Verhagen is ongelooflijk trots op de eigen versie, die nu al voor het derde jaar op rij wordt gemaakt. "Het sluit heel goed aan bij de doelgroep. En ieder jaar is het weer een stuk professioneler. We hebben bijvoorbeeld een microfoon aangeschaft, een eigen jingle laten maken en er is nu ook een weerbericht." In totaal zijn er vier korte afleveringen.

Eigen versie

Naar schatting heeft 5 tot 7 procent van de Nederlandse kinderen een taalontwikkelingsstoornis, dat zijn er gemiddeld twee per klas, en zij hebben moeite met het begrijpen en gebruiken van taal.

Het tempo van het landelijke Sinterklaasjournaal ligt voor hen vaak te hoog, en de verhalen zijn meestal te moeilijk om te volgen. Om die reden is de Tilburgse onderwijsinstelling begonnen met een eigen versie, waarbij twee leerkrachten de volledige productie op zich nemen. Daarnaast zijn er uiteraard rollen weggelegd voor kinderen en andere leerkrachten.

Hoe blij de kinderen zijn met dit Sinterklaasjournaal dat speciaal voor hen gemaakt is, zie je in bovenstaande video!