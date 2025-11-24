Dordrechtse mbo-studenten knappen historische Spitfire op: 'Vet, zo'n oud ding'

Maandagmiddag werd een niet alledaags pakketje afgeleverd bij een ROC in Dordrecht: een heel vliegtuig. Leerlingen gaan aan de slag met een uniek leerproject, ze gaan een Spitfire restaureren. Een vliegtuig dat verkenningsvluchten maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het toestel dat ze onder handen nemen, is een replica die ooit een noodlanding heeft gemaakt. De mbo-scholieren hebben studies rondom het in elkaar zetten van vliegtuigonderdelen. De voorkant moet bijvoorbeeld gerepareerd worden en de vleugels moeten er weer aan. Die werden maandagmiddag nog door vier leerlingen, onder applaus, naar binnen getild.

Niet niks

"Het is wel echt vet, een oud ding. Dit heeft dingen meegemaakt", zegt een student tegen Hart van Nederland. "Mijn handen gaan echt jeuken als ik dit zie." Een andere student vindt het een bijzonder project waar hij aan mee mag werken. "Je wilt het ook goed doen. Het is niet niks."

Samen met technici van GKN Fokker en vakmensen van Alprokon zorgen ze ervoor dat het vliegtuig een tweede leven krijgt. “Dit project laat zien wat er mogelijk is als onderwijs en bedrijfsleven de handen ineen slaan", vertelt Arjan van Es, onderwijsmanager bij het ROC Da Vinci College.

Weer vliegen

“De Spitfire is niet alleen een vliegtuig. Het is een leermiddel vol geschiedenis en vakmanschap.” De kans dat het vliegtuig ooit weer kan, en met name mag, vliegen is wel heel klein. De studenten moeten vooral kijken naar wat ze precies allemaal werkend kunnen krijgen.