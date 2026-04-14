'Steeds meer ouders willen telefoon helemaal weg uit school'

Vandaag, 11:15 - Update: 1 uur geleden

Veel ouders vinden dat mobiele telefoons helemaal niet meer op school zouden moeten worden toegestaan. De Telegraaf schrijft dat uit onderzoek van Ouders & Onderwijs blijkt dat zeven op de tien ouders voor een totaalverbod is.

De ouders denken dat een telefoonverbod in een schoolgebouw helpt om kinderen meer aandacht te laten hebben voor elkaar en minder afleiding te zullen ervaren tijdens de schooldag.

Meer onzekerheid en stress

Ouders zien ook dat sociale media voor hun kinderen een manier is om contact te houden met vrienden en om zich te vermaken. Dat wordt als positief ervaren, maar er leven ook duidelijke zorgen. Zo geeft 27 procent van de ouders aan dat hun kind slechter slaapt door de telefoon. Ongeveer hetzelfde percentage stelt dat hun kind bang is om dingen te missen. 22 procent van de ouders ziet ook meer onzekerheid en 20 procent meer stress.

Strengere regels

Op scholen zijn al stappen gezet: telefoons mogen sinds 2024 niet meer in de klas worden gebruikt. Toch wil een deel van de ouders dat dit verbod nog verder gaat, tot het hele schoolgebouw. Anderen wijzen erop dat kinderen dan minder makkelijk bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld roosterwijzigingen of noodgevallen.

In de bovenstaande video vertellen meerdere ouders hoe ze denken over telefoons op school.

Door Redactie Hart van Nederland

