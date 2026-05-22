Schrijnend: dakloze moeders en kinderen Amsterdam hebben geen slaapplek

Talloze moeders in Amsterdam kunnen al tijden geen slaapplek meer vinden. Ook hun kinderen zijn daar de dupe van. Omdat het aantal dakloze vrouwen de laatste tijd flink stijgt, heeft de lokale stichting Different Colors aan de bel getrokken. De stichting vraagt de gemeenteraad om hulp, omdat de situaties volgens hen enorm schrijnend zijn. Moeders staan soms huilend voor de deur, omdat ze wéér geen plek hebben kunnen vinden om te slapen.

Vaak gaat het om vrouwen uit Zuid-Amerika die door een Nederlandse man naar Nederland zijn gehaald en hier kinderen hebben gekregen. Vervolgens laat de man de vrouw achter en staat ze er alleen voor.

Aangrijpende situaties

Door verschillende omstandigheden kunnen de vrouwen nergens terecht voor een slaapplek, vertelt Anja Matyjaszczuk van Stichting Different Colors. Zij ziet steeds meer aangrijpende situaties ontstaan.

In de video bovenaan dit artikel deelt een dakloze moeders en Anja hun verhaal.