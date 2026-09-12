Raven (27) dreigt met twee kinderen (2 en 3) dakloos te worden

De 27-jarige Raven uit Rotterdam dreigt vanaf 1 oktober met haar twee jonge kinderen van 2 en 3 jaar zonder woning te komen zitten. De alleenstaande moeder werkt 32 uur per week en is al maanden op zoek naar een huis, maar krijgt naar eigen zeggen geen urgentie van de gemeente.

Volgens Raven krijgt ze geen voorrang omdat ze financieel zelfredzaam is. Een particuliere huurwoning vinden blijkt ondertussen vrijwel onmogelijk.

"Ik ben iedere dag bezig met zoeken", vertelt Raven tegen Hart van Nederland. Ze reageert via Facebook, Marktplaats en particuliere verhuurwebsites en staat al enkele jaren ingeschreven bij Woonnet. Ook buiten Rotterdam zoekt ze naar een woning. "Elk middel wat ik weet probeer ik."

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Eerder al in haar auto geslapen

Raven woonde eerder in België, maar keerde na het stuklopen van haar relatie terug naar Nederland. Ze verbleef tijdelijk bij haar vader, maar kon daar uiteindelijk niet blijven. Daarna sliep ze een periode in haar auto en bij vrienden.

Via tijdelijke onderhuur vond ze uiteindelijk een plek voor zichzelf en haar twee kinderen. Daar woont ze inmiddels zeven maanden. Al sinds haar intrek zoekt ze naar een andere woning.

"Mijn emmer is heel erg aan het overlopen." Raven, alleenstaande en woningzoekende moeder

"Ik wil gewoon een normale, betaalbare huurwoning waar ik mij met mijn kinderen kan inschrijven", zegt ze. "Ik vraag niet om een gratis woning of om medelijden." Volgens Raven valt ze juist doordat ze werkt en een vast inkomen heeft tussen wal en schip.

Reactie gemeente Rotterdam De gemeente Rotterdam probeert dakloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. "Dakloosheid voorkomen begint wat ons betreft zo vroeg mogelijk, want achter een huurachterstand of het verlies van een woning zit altijd een persoonlijk verhaal. Daarom proberen we in Rotterdam in te grijpen vóórdat iemand daadwerkelijk op straat komt te staan." De gemeente zegt dat het vooral bij economisch dakloze mensen belangrijk is om tijdig in te grijpen omdat de situatie snel kan verslechteren. "En als iemand toch dakloos raakt en wordt toegelaten tot de maatschappelijke opvang, willen we dat die periode zo kort mogelijk duurt. Daarom zetten we in op Wonen Eerst: zo snel mogelijk weer een eigen thuis, met professionele en informele ondersteuning die past bij wat iemand nodig heeft. De rode draad in onze aanpak is eenvoudig: voorkomen dat mensen verder afglijden, rust en stabiliteit creëren en mensen zo snel mogelijk weer perspectief bieden op een eigen plek."

Veel alleenstaande moeders zonder woning

Volgens Stichting Binnenslapers in Rotterdam staat Raven niet alleen. De stichting helpt economisch dakloze mensen die bijvoorbeeld wel werken, maar door het tekort aan betaalbare woningen toch geen huis hebben. In het passantenhotel zijn volgens directeur Marcel van de Ven momenteel tien van de vijftien kamers bezet door moeders met jonge kinderen.

De stichting zet daarom een speciaal vrouwenhuis op, waar vrouwen tijdelijk met hun kinderen kunnen verblijven. De eerste vrouwen kunnen daar naar verwachting in oktober terecht. "Juist deze groep valt vaak buiten de bestaande hulp", zegt Van de Ven.

Groot aandeel daklozen is minderjarig

Ook de landelijke belangenorganisatie Dakloosheid Voorbij herkent het probleem. Volgens Geert Ritsema zijn cijfers over dakloosheid lange tijd onvolledig bijgehouden en blijven vooral kinderen onder de 18 jaar onvoldoende zichtbaar.

Uit de eerste resultaten van een nieuwe ETHOS-telling van Kansfonds en Hogeschool Utrecht blijkt volgens hem dat ongeveer één op de vijf dakloze personen een kind is. De definitieve landelijke resultaten worden in december verwacht.

Mogelijk verandert de positie van alleenstaande vrouwen met kinderen door de Wet versterking regie volkshuisvesting. Zij zouden daarbij voorrang moeten krijgen.