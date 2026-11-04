Dakloos stel verliest al hun spullen bij autobrand in Tilburg, politie onderzoekt brandstichting

Een dakloos stel is dinsdagavond alles kwijtgeraakt nadat hun auto op een parkeerplaats aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg volledig uitbrandde. Het tweetal gebruikte de auto als onderkomen. Een van hen zat nog in het voertuig toen de brand uitbrak, maar kon op tijd worden gered. De politie doet uitgebreid onderzoek naar mogelijke brandstichting.

In de auto lagen vrijwel alle bezittingen van het stel, waaronder hun kleding. Door de brand ging alles verloren. Beide personen hadden rook ingeademd, waardoor uit voorzorg een ambulance werd opgeroepen.

Groot politieonderzoek

De politie heeft de omgeving afgezet en is een uitgebreid onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand, aldus een correspondent. Vijf recherchebusjes kwamen ter plaatse en ook werd een speurhond ingezet. Onderzoekers hebben verschillende sporen veiliggesteld.

Aanvankelijk werd vermoed dat het vuur in of rond de auto was ontstaan en dat er niemand anders bij betrokken was. De politie onderzoekt nu ook de mogelijkheid van brandstichting.

Hulp voor dakloos stel

Na de brand bood de politie het stel een plek aan bij de daklozenopvang. Ook een bewoner van een bootje in het nabijgelegen kanaal schoot te hulp. Hij bood de twee een warme slaapplek aan voor de nacht.