Dakloze bootslapers grote ergernis in Utrecht: 'Moed niet om op te ruimen'

Gek worden ze ervan in Utrecht: dak- en thuisloze mensen die steeds vaker in bootjes van particulieren opduiken. De zogenaamde 'bootslapers' laten de boel vaak compleet verruïneerd achter en poepen en plassen aan boord. Eigenaar Willem is er klaar mee en trekt luid aan de scheepsbel, zeker omdat het dit jaar extra is toegenomen.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

"Het is een beetje de werkelijkheid van nu", verzucht de booteigenaar als hij Hart van Nederland spreekt. Hij komt zaterdag weer bij zijn bootje kijken, dat keurig aan de kade van de Tolsteegsingel ligt vastgemaakt. Maar in het vaartuig zelf is het minder keurig.

Rommel en uitwerpselen

Dat komt door dak- en thuislozen, die soms nachten achtereen onder het afdekzeil kruipen om zo een beetje beschut te kunnen slapen. Nette 'klanten' zijn het niet bepaald. Willem treft namelijk veel rommel en uitwerpselen aan. "Ik had nog niet de moed om het op te ruimen. Misschien dat ik volgende week even een vuilniszakkenactie ga organiseren om zo alle bootjes op te ruimen. Maar ja, wat moeten we hiermee?"

Overigens is het geen nieuw probleem, want in de voorgaande jaren kwam dit ook wel eens voor. Maar nu ziet Willem het bootslapen flink toeneemt. Een van de oorzaken van de stijging is volgens hem de nachtelijke sluiting van winkelcentrum Hoog Catharijne. "Al die mensen die daar verbleven, slapen nu ergens anders. Maar een gemeente moet gewoon een opvang creëren met 2500 plekken. Het is deze zomer echt veel erger dan voorheen, we treffen nu dagelijks iemand aan in een bootje."

Probleem speelt bij meer booteigenaren

Willem zegt "we", omdat hij ook spreekt namens een grotere groep booteigenaren. Hij is namelijk secretaris bij de Kleine Boten Club Utrecht. Maar over de bootslapers als individu wil hij geen kwaad spreken. Vervelend is het zeker, maar: "Als iemand het gewoon aan mij vraagt, dan kunnen we er samen over nadenken. Ik ben niet zo moeilijk."

De gemeente Utrecht is bekend met de problemen rond de dakloze bootslapers. "Meldingen over dergelijke situaties worden opgepakt door zowel zorg als handhaving. Denk daarbij aan het Eropaf-team, reguliere hulpverlening, handhaving en politie." Voor een deel van de stad zijn er tien meldingen binnengekomen, maar de woordvoerder benadrukt dat dit nog niet voor ieder stadsdeel wordt bijgehouden.

Wat is een Eropaf-team? De gemeente legt uit: " Het Eropaf-team is een samenwerking van de gemeente en zorgpartners in de stad. Het team gaat af op meldingen en naar hotspots en spreekt daar de doelgroep aan. Het begint altijd met de vragen wie ben je, waar kom je vandaan en wat heb je nodig? Het doel is om deze mensen naar de juiste zorg te begeleiden zodat zij geholpen kunnen worden en tegelijkertijd de overlast op straat kan worden teruggedrongen."

Probleem is groter dan Utrecht

Een directe oplossing is er nog niet, maar er worden wel pogingen ondernomen om het probleem aan te pakken. De gemeentewoordvoerder zegt dat het dossier rond bootslapers niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van een groter dak- en thuislozenprobleem dat in de hele Randstad speelt. Diverse burgemeesters, onder wie de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, hebben hierover al een dringende brief gestuurd aan de regering en de Tweede Kamer.

Als handhavers de bootslapers betrappen op het doen van iets illegaals, zoals vernieling, diefstal of het onbevoegd betreden van een eigendom, dan wordt contact gezocht met de politie, aldus de gemeentelijk woordvoerder. Er ligt ook nog een taak voor de booteigenaren weggelegd: "Ook wijzen we eigenaren van boten erop dat zij verantwoordelijk zijn voor het zo veilig en goed mogelijk afsluiten van hun boten."