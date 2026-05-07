EU pakt AI-beelden met seksuele inhoud zonder toestemming aan

Vandaag, 06:38

De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben donderdag een voorlopig akkoord bereikt over aanpassingen in de Europese AI-wetgeving. Een van de belangrijkste wijzigingen is een verbod op AI-toepassingen die zonder toestemming seksueel expliciete beelden van mensen genereren.

Het besluit volgt op ophef rond beelden die zouden zijn gemaakt met Grok, de AI-chatbot van Elon Musk. Het verbod moet nog officieel worden goedgekeurd, maar zou op 2 december ingaan.

Ook 'blindfluencer' Tjarda werd slachtoffer van deepfake porno, zoals te zien in de video boven dit artikel.

Lang onderhandelen

Na negen uur onderhandelen besloten de partijen in Brussel ook om de invoering van sommige onderdelen van de AI-verordening uit te stellen. De wet trad in augustus 2024 in werking en wordt stap voor stap ingevoerd.

De Europese Commissie wil met de aanpassingen digitale regelgeving eenvoudiger maken. Bedrijven klaagden eerder over dubbele regels en te veel bureaucratie, waardoor zij moeilijker zouden kunnen concurreren met bedrijven uit de Verenigde Staten en Azië.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

