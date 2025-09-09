Terug

Man (43) verdacht van 130 deepfakes mag cel verlaten

Crime

Vandaag, 13:24

De 43-jarige man uit de gemeente Overbetuwe die wordt verdacht van het maken en verspreiden van seksueel getinte deepfakes, ook wel deepnudes genoemd, is vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie stelde de rechter-commissaris voor om zijn voorlopige hechtenis te schorsen, "Zodat deze verdachte zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt, ook om recidive te voorkomen," aldus een woordvoerster.

De Gelderse man moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden. "Als hij die overtreedt, kan hij opnieuw in hechtenis worden genomen."

Tv-arts Ted van Essen weet als geen ander hoe het is om jezelf als deepfake tegen te komen op internet. In deze AI-gegenereerde nepvideo’s wordt soms levensgevaarlijke desinformatie verspreid:

Tv-arts Ted van Essen slachtoffer van levensgevaarlijke deepfakes
5:39

Tv-arts Ted van Essen slachtoffer van levensgevaarlijke deepfakes

130 slachtoffers

In de afgelopen jaren hebben 130 slachtoffers zich bij de politie gemeld. Zij werden herhaaldelijk lastiggevallen. Volgens de politie verspreidde de man de gemanipuleerde beelden onder meer via WhatsApp-groepen en stuurde hij ongevraagd foto’s van zijn geslachtsdeel. Zijn gegevensdragers zijn in beslag genomen.

Maandagavond vertelde presentatrice Veronica van Hoogdalem in de talkshow Pauw & De Wit dat zij een van de slachtoffers is en aangifte heeft gedaan.

ANP

