Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man (43) aangehouden voor seksuele deepfakes, 130 slachtoffers

Man (43) aangehouden voor seksuele deepfakes, 130 slachtoffers

Crime

Vandaag, 17:15

Link gekopieerd

Een 43-jarige man uit de gemeente Overbetuwe is aangehouden omdat hij seksueel getinte deepfakes, ook wel deepnudes genoemd, zou hebben verspreid. Dat meldt de politie. Deepfakes zijn met AI gemaakt, maar het lijkt alsof het echt beeld van een persoon is. De Overbetuwenaar zou ook ongevraagd foto's van zijn geslachtsdeel hebben verstuurd. In de afgelopen jaren hebben zich zeker 130 slachtoffers gemeld.

De slachtoffers werden vaak regelmatig en herhaaldelijk lastiggevallen. De man verspreidde de deepfakes onder meer via WhatsAppgroepen, meldt de politie.

Tv-arts Ted van Essen weet als geen ander hoe het is om jezelf als deepfake tegen te komen op internet. In deze AI-gegenereerde nepvideo’s wordt soms levensgevaarlijke desinformatie verspreid:

Tv-arts Ted van Essen slachtoffer van levensgevaarlijke deepfakes
5:39

Tv-arts Ted van Essen slachtoffer van levensgevaarlijke deepfakes

De verdachte wordt momenteel gehoord door de politie.

ANP

Lees ook

OM vindt geen verdachte voor nepvideo van burgemeester Leiderdorp
OM vindt geen verdachte voor nepvideo van burgemeester Leiderdorp
Consumentenbond waarschuwt voor deepfakevideo met premier Schoof
Consumentenbond waarschuwt voor deepfakevideo met premier Schoof
Grooming en sextortion: jongeren krijgen massaal te maken met seksuele intimidatie
Grooming en sextortion: jongeren krijgen massaal te maken met seksuele intimidatie
NFI: hartslag nuttig bij herkennen deepfakevideo's
NFI: hartslag nuttig bij herkennen deepfakevideo's

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.