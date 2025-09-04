Man (43) aangehouden voor seksuele deepfakes, 130 slachtoffers

Een 43-jarige man uit de gemeente Overbetuwe is aangehouden omdat hij seksueel getinte deepfakes, ook wel deepnudes genoemd, zou hebben verspreid. Dat meldt de politie. Deepfakes zijn met AI gemaakt, maar het lijkt alsof het echt beeld van een persoon is. De Overbetuwenaar zou ook ongevraagd foto's van zijn geslachtsdeel hebben verstuurd. In de afgelopen jaren hebben zich zeker 130 slachtoffers gemeld.

De slachtoffers werden vaak regelmatig en herhaaldelijk lastiggevallen. De man verspreidde de deepfakes onder meer via WhatsAppgroepen, meldt de politie.

Tv-arts Ted van Essen weet als geen ander hoe het is om jezelf als deepfake tegen te komen op internet. In deze AI-gegenereerde nepvideo’s wordt soms levensgevaarlijke desinformatie verspreid:

5:39 Tv-arts Ted van Essen slachtoffer van levensgevaarlijke deepfakes

De verdachte wordt momenteel gehoord door de politie.

ANP