NFI: hartslag nuttig bij herkennen deepfakevideo's

Deepfakes, gemanipuleerde video's van mensen, zijn een groeiend probleem. Bekende mensen die in nepfilmpjes rare dingen doen of staatshoofden die onwaarheden verkondigen: het is steeds moeilijker dat met het blote oog te herkennen. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een methode ontwikkeld om nog beter te beoordelen of een video gemanipuleerd is of niet. Het zet daarbij de menselijke hartslag in.

Onderzoeker Zeno Geradts presenteert eind mei op een congres in Dublin zijn innovatie rond bloedstroomdetectie. Hij is forensisch digitaal onderzoeker en bijzonder hoogleraar Forensic Data Science aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Meetbaar kleurverschil

Bij bloedstroomdetectie wordt gekeken naar het uitzetten en inkrimpen van adertjes in het gezicht op het beeld. Kortstondige vaatverwijding bij iedere hartslag verhoogt tijdelijk de hoeveelheid bloed. Dat veroorzaakt een subtiel maar meetbaar kleurverschil. In deepfakes ontbreekt die veranderende bloedstroom in het gezicht. Vooral de adertjes rond de ogen, het voorhoofd en de kaak zijn geschikt om te meten, omdat de bloedvaten daar dicht onder de huid liggen. Het afgelopen jaar is de methode uitgewerkt en beproefd, maar tot aan de wetenschappelijke publicatie kan die nog niet worden ingezet. Een kwestie van tijd, zegt Geradts op de site van het NFI. "We moeten blijven zoeken naar nieuwe manieren om deepfakes te herkennen. Soms maak ik me zorgen dat straks niemand meer in echte beelden gelooft. Dat alles wordt gezien als nep. Wat is dan nog waar?"

ANP