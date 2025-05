Steun voor burgemeester Tjarda Struik na verspreiding deepfakeporno

Raadsleden van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Voorschoten spreken hun steun uit voor de burgemeester van Leiderdorp, Tjarda Struik, nadat er eind maart een nepvideo met seksuele inhoud van haar was verspreid in appgroepen. "Het maken en verspreiden van dit soort materiaal is ver onder het niveau dat wij acceptabel vinden. Het is een persoonlijke pestaanval, diep kwetsend en misselijkmakend", zeggen ze in een verklaring.

Ook verwijzen ze naar een inmiddels verwijderde reactie van de fractievoorzitter van Lokale Partij Leiderdorp (LPL), Hugo Langenberg. Hij zei dat dit soort deepfakevideo's "all in the game" zijn. "Helaas zagen we dat er ook op sociale media, ook vanuit haar eigen raad, reacties verschenen die suggereerden dat burgemeester Struik dit over zichzelf had afgeroepen, omdat zij zich als privépersoon uitspreekt op sociale media", schrijven de raadsleden. "Zulke reacties zijn stuitend, kwetsend en ondermijnend voor haar ambt."

ANP