Website met tientallen valse pornofilmpjes van BN'ers voorgoed offline

De internationaal beruchte pornosite MrDeepFakes, waar met behulp van kunstmatige intelligentie gezichten van bekende vrouwen op pornobeelden werden geplakt, is definitief offline gehaald. Na hevige druk vanuit Nederland en Engeland is het platform wereldwijd op zwart gegaan, meldt het AD.

Zeker zeventig Nederlandse vrouwen, onder wie Olcay Gulsen, Hélène Hendriks en meerdere Tweede Kamerleden, waren slachtoffer. "Ik hoop dat de daders hun straf niet ontlopen", zegt BBB-frontvrouw Caroline van der Plas. De vrouwen kwamen in actie nadat de krant hen confronteerde met de seksueel getinte beelden, waarna zeker twintig aangiftes volgden. Ook het Openbaar Ministerie is inmiddels een onderzoek gestart en heeft al een huiszoeking uitgevoerd.

Bezoekers uit Nederland al eerder geweerd

De site, gerund door een Canadese pornobaas en Russische cybercriminelen, voelde al enige tijd de druk toenemen. Eerder al werd de toegang vanuit Nederland en Engeland geblokkeerd. In beide landen liepen strafrechtelijke onderzoeken en de wetgeving tegen AI-porno is er relatief streng. In Nederland valt deze vorm van deepfake onder wraakporno, waar maximaal twee jaar cel op staat.

Op MrDeepFakes zelf is nu te lezen dat "een kritieke serviceprovider de dienstverlening permanent heeft beëindigd". "We zullen niet opnieuw lanceren. Websites die dit beweren, zijn nep", meldt het platform bovendien.