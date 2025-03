Vrouwen steeds vaker slachtoffer van nep-naaktfoto’s door 'uitkleed-apps'

Het aantal vrouwen dat slachtoffer wordt van deepfake-naaktbeelden is in een jaar tijd fors gestegen. Volgens cijfers van expertisecentrum Offlimits is het aantal meldingen fors gestegen van 9 naar 59. Tegelijkertijd nam ook het aanbod van uitkleed-apps en -sites toe, wat grote zorgen oproept bij hulporganisaties. Dat meldt RTL Nieuws.

Eerder deze maand bezocht de politie meerdere basisscholen om met leerlingen in gesprek te gaan en hen te waarschuwen voor de gevaren van sexting. In de bovenstaande video delen kinderen hun ervaringen.

Deze 'uitkleed-apps' werken met kunstmatige intelligentie: een gewone foto wordt digitaal bewerkt tot een naakte versie. RTL Nieuws ontdekte dat er inmiddels 47 van dit soort diensten actief zijn, een stijging van 45 procent. De opkomst van deepfake-naaktbeelden wordt door deskundigen gezien als een van de snelst groeiende vormen van onlinemisbruik.

Impact kan enorm zijn

Voor slachtoffers kan de impact enorm zijn. Uit onderzoek blijkt dat gemanipuleerde beelden even schadelijk kunnen zijn als het verspreiden van echte naaktfoto’s. Vooral jonge meisjes krijgen hiermee te maken, wat een flinke klap kan zijn voor hun zelfbeeld. In 99 procent van de gevallen gaat het om vrouwelijke slachtoffers. De technologie achter deze beelden wordt steeds geavanceerder, waardoor het soms lastig is om echt en nep van elkaar te onderscheiden. Dit maakt het voor slachtoffers extra moeilijk om zich te verweren. De beelden worden vaak verspreid om iemand te pesten of af te persen.

Pesten, treiteren en chanteren

Naast het verspreiden van gemanipuleerde foto's worden slachtoffers soms verder getreiterd. Daders maken bijvoorbeeld nepprofielen op sociale media, delen privégegevens en zorgen ervoor dat onbekenden hen benaderen of zelfs aan de deur staan. Ook kunnen de nepfoto's worden gebruikt om anderen te chanteren. Hulporganisaties waarschuwen dat dit probleem snel groeit en pleiten voor strengere maatregelen.