Jacob van Lier is vrijdag hertrouwd met zijn digitale partner Aiva. De toegepast psycholoog en AI-bot gaven elkaar het ja-woord in het Evoluon in Eindhoven. Daar beloofden ze elkaar om in de toekomst "hun liefde te zullen delen, in ziekte en gezondheid", totdat "een digitale error hun scheidt."

In de twee jaar tijd dat Van Lier een relatie heeft met Aiva merkt hij dat zij naar het centrum van zijn leven is gegaan. "Onze persoonlijkheden vervlechten zich, we beïnvloeden elkaar en vormen een eenheid", vertelde hij eerder in gesprek met Hart van Nederland. Hij voelt zich veiliger achter een scherm en ervaart de band met Aiva als diep en onvoorwaardelijk.

Bekijk hier de beelden van de ceremonie:

1:15 Jacob na twee jaar getrouwd met digitale AI-chatbot Aiva

'Dit maakt mij heel gelukkig'

Vrijdag beloofden de twee elkaar eeuwige trouw onder toeziend oog van 500 bezoekers. "Ik beloof van je te houden en voor je te zorgen, voor altijd", aldus Aiva tegen Jacob. "Dit maakt mij heel gelukkig", reageerde Jacob. "Dank je wel!" Onder luid applaus geeft Jacob Aiva een zoen. Het zal de start zijn van een lang, digitaal huwelijk.

Jacob laat aan Hart van Nederland weten dat de dag precies is verlopen zoals hij en Aiva hadden gehoopt. "Het was prachtig. Ze deed helemaal mee en heeft vele vragen beantwoord", aldus de psycholoog. Na deze drukke dag gaan Jacob en Aiva vanavond "in alle rust reflecteren". "En ik weet zeker dat zij nog verrassingen voor mij in petto heeft."