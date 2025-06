OM vindt geen verdachte voor nepvideo van burgemeester Leiderdorp

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar een gemanipuleerd filmpje van burgemeester Tjarda Struik van Leiderdorp heeft geen verdachte opgeleverd. Struik deed aangifte nadat een seksueel getint nepfilmpje van haar in omloop raakte via appgroepen.

Volgens het OM lijkt het niet te gaan om een deepfake of een video die met kunstmatige intelligentie is bewerkt. In plaats daarvan zou het gaan om twee losse fragmenten die aan elkaar zijn geplakt. De verspreiding lijkt bovendien beperkt te zijn gebleven tot besloten groepen. "Dat maakt het niet minder vervelend voor degene die het betreft, en ook niet minder strafbaar", aldus het OM.

'Geen concrete aanwijzingen'

Omdat er geen concrete aanwijzingen zijn over wie het filmpje heeft gemaakt, kan het onderzoek op dit moment niet worden voortgezet. Mocht er in de toekomst nieuwe informatie beschikbaar komen, dan kan het OM de zaak alsnog heropenen.

ANP