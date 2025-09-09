Presentatrice Veronica van Hoogdalem slachtoffer in grote deepfakezaak

Presentatrice Veronica van Hoogdalem is een van de slachtoffers in de grote deepfakezaak waarin vorige week een verdachte is aangehouden. Dat vertelde ze maandagavond in de talkshow Pauw & De Wit. De man viel haar jarenlang lastig.

Het begon met 'vieze foto's' die ze via WhatsApp ontving. "Je hoopt dat het gewoon een viespeuk is en dat het daarna klaar is, maar deze persoon bleef contact zoeken. Op allerlei verschillende manieren", vertelde Van Hoogdalem. Daarna volgden "seksueel getinte" berichten en "fantasieën" die hij met haar deelde.

Tv-arts Ted van Essen weet als geen ander hoe het is om jezelf als deepfake tegen te komen op internet. In deze AI-gegenereerde nepvideo’s wordt soms levensgevaarlijke desinformatie verspreid:

5:39 Tv-arts Ted van Essen slachtoffer van levensgevaarlijke deepfakes

Van Hoogdalem wist de man telkens te blokkeren, maar ontving later deepfakes. "Ineens waren daar foto's van mij waar ik mijzelf niet in herkende. Dat is het moment geweest waarop ik naar de politie ben gestapt." Anderhalf jaar na haar aangifte is een 43-jarige man uit Overbetuwe opgepakt. Inmiddels hebben zich 130 slachtoffers bij de politie gemeld.

ANP