Radboud UMC waarschuwt na deepfakevideo gynaecoloog Annemiek

Gisteren, 22:59

Al scrollend op sociale media zie je ineens een arts die medicijnen aanprijst. Dat klinkt misschien onschuldig, maar het is allesbehalve dat. De video’s zijn namelijk met AI gemaakt en prijzen medicijnen en voedingssupplementen aan waar de artsen niets mee te maken hebben.

Gynaecoloog Annemiek Nap van het Radboud UMC werd ook gebruikt voor zo'n video. Een patiënt wees haar op een nepvideo. Toen is het balletje gaan rollen en startte het UMC een waarschuwingscampagne, om te voorkomen dat nog meer mensen erin trappen. Echt en nep zijn namelijk steeds lastiger van elkaar te onderscheiden.

Het Radboud UMC noemt de deepfakevideo’s van hun artsen een zorgelijke ontwikkeling.

Reputatie en geloofwaardigheid

Nap benadrukt dat misleidende video’s, waarin zogenoemde deskundigen medische adviezen geven, schade toebrengen aan de reputatie en geloofwaardigheid van artsen. Iemand in een witte jas wekt al snel de indruk betrouwbaar te zijn, terwijl dat lang niet altijd zo is.

Het Radboud UMC onderzocht waar de beelden vandaan kwamen en kwam uit bij een buitenlandse groep die voedingssupplementen aanprijst met behulp van deepfakevideo’s, zo meldt het ziekenhuis. De AI-video’s zijn inmiddels offline gehaald.

Het UMC is ook een waarschuwingscampagne gestart. "Dit was nog een vrij amateuristisch filmpje. Maar hoe beter dit soort video’s worden, hoe vager het wordt. Dan weet je helemaal niet meer wie wat heeft gezegd. Dat vraagt om extra oplettendheid van ons allemaal."

Door Redactie Hart van Nederland

