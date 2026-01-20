'AI-oplichting zo overtuigend dat acht op de tien het niet doorheeft'

Acht op de tien Nederlanders heeft moeite om echte berichten te onderscheiden van neppe nu AI steeds slimmer wordt. Dat meldt BNR op basis van onderzoek van IT- en businessdienstverlener Conclusion. Het gaat vaak om appjes, mails of telefoontjes die lijken te komen van een bekende.

In totaal zegt acht op de tien Nederlanders dat zij echt en nep niet goed meer uit elkaar kunnen houden. Dat speelt in alle leeftijdsgroepen.

Deepfake-stemmen

Onder jongeren van 16 tot 29 jaar geeft 71 procent aan hiermee te worstelen, schrijft BNR. Bij mensen tussen de 60 en 69 jaar loopt dat op tot 85 procent. Meer dan de helft van de Nederlanders twijfelt meestal niet aan een bericht of telefoontje van iemand die ze kennen. Oplichters maken daar gebruik van met deepfake-stemmen en berichten die lijken te komen van een bekende, maar in werkelijkheid van een fraudeur zijn.

Daardoor zijn vooral jongeren kwetsbaar voor fraude met deepfake-stemmen en misleidende berichten, zegt Roel Gloudemans, die bij het onderzoek betrokken was. "Juist doordat jongeren gewend zijn snel en veel digitaal te communiceren, vertrouwen ze sneller op berichten van bekenden," zegt hij tegen de radiozender.