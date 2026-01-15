Politie waarschuwt fans voor fraudeurs met nepsite: duizenden klikken door

Waarschuwen
Vandaag, 10:14
Kaartjes bestellen met de belofte ‘altijd de beste kaarten voor de scherpste prijs’ voor Bruno Mars, Roxy Dekker, Typhoon of je favoriete voetbalwedstrijd? Tickets voor deze aantrekkelijke evenementen worden aangeboden op de nepsite TicketBewust.nl. De politie gebruikt deze website om mensen bewust te maken van ticketfraude.
Tussen 30 oktober 2025 en 11 januari 2026 zagen 300.000 mensen een advertentie van TicketBewust.nl op Marktplaats. Zo’n 30.000 mensen klikten erop en bekeken de advertentie. In 7.402 gevallen werd doorgeklikt naar de nepwebshop en 3.432 mensen probeerden daadwerkelijk een kaartje te bestellen. Zij kwamen uiteindelijk terecht op een politiepagina met tips om ticketfraude te voorkomen.
Naast ticketfraude werden woensdag ook honderden Nederlanders slachtoffer van sluwe oplichting via de boekingssite Booking.com:
"We hebben ons nu op ticketfraude gericht, omdat dit een groot probleem is", zegt Gijs van der Linden, teamleider van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO). "Jaarlijks ontvangen wij als politie zo’n 5.000 aangiftes van online oplichting met ticketfraude." Ongeveer 80 procent van de slachtoffers doet geen aangifte, vaak omdat het om relatief lage bedragen gaat. Daardoor ligt het werkelijke aantal gedupeerden volgens Van der Linden een stuk hoger.
De nepsite van de politie gebruikt dezelfde trucs als andere nepwebshops. "De aanbiedingen op de site zijn te mooi om waar te zijn", legt Van der Linden uit. “Zo ‘verkopen’ ze uitsluitend kaartjes voor uitverkochte concerten.” Ook zijn er andere aanwijzingen die op een nepsite wijzen, zoals het controleren van het Kamer van Koophandel-nummer of het adres. Deze gegevens blijken van de politie te zijn.
Koop tickets altijd via de officiële website van de organisator, locatie of artiest.
Wees extra voorzichtig bij uitverkochte evenementen en aanbiedingen via andere platforms.
Koop je tickets van een particulier? Betaal niet vooruit en haal de kaarten persoonlijk op.
Controleer bij twijfel het verkoopkanaal via Check de (ver)koper of neem contact op met de Fraudehelpdesk.
Ben je opgelicht? Vraag direct je geld terug en doe aangifte als er geen reactie komt.
