Sem werd voor 300 euro opgelicht via Instagram: 'Het leek heel betrouwbaar'

Een spotgoedkope vintage jas, een gezichtsmasker voor de helft van de prijs of een T-shirt met een foto van je eigen kat erop: online kun je alles vinden wat je hartje begeert en soms kom je een aanbieding tegen die je niet kunt weerstaan. Maar zo'n koopje is niet altijd te vertrouwen. Uit nieuw onderzoek van ABN AMRO blijkt dat vooral jongeren hier slachtoffer van worden.

Jongeren tussen de 15 en 17 jaar zijn het afgelopen jaar bovengemiddeld vaak slachtoffer geworden van online fraude, blijkt uit dat onderzoek. Maar liefst 1 op 13 jongeren werd opgelicht. Ook ziet de bank dat jongeren veel minder bekend zijn met de gevaren van online fraude.

De 17-jarige Sem kan daarover meepraten. Hij vond anderhalf jaar geleden een account op Instagram dat merkschoenen verkocht. "Ik stuurde een berichtje en de persoon achter het account reageerde heel snel op al mijn vragen", vertelt hij aan Hart van Nederland. Hij was wel op zijn hoede. "Het zag er betrouwbaar uit. Het account bestond al langer, een aantal bekende Nederlanders volgden het en ik had om een KvK-nummer gevraagd."

"En ik vroeg expres om specifieke foto's, bijvoorbeeld van de binnenkant van de schoenen. Een simpele oplichter maakt niet overal foto's van, dacht ik." Omdat hij het vertrouwde, besloot Sem de schoenen te kopen. In totaal is hij 300 euro kwijt.

Check Google Maps

Maar het duurt en duurt voordat Sem de schoenen binnen heeft. Het account waar hij ze gekocht heeft, reageert steeds langzamer. "Op een gegeven moment vond ik het echt te lang duren. Toen ik een bericht wilde sturen, was het account gewoon verwijderd." Dan weet hij het zeker: hij is opgelicht.

Sem doet aangifte, maar de politie komt de oplichter niet op het spoor. Het geld is hij kwijt. "Gelukkig woon ik bij mijn ouders, dus ik heb geen vaste lasten. Als je dat wel hebt, is het pas echt vervelend." Hij let nu nog beter op dan hij al deed.

"En ik koop nooit meer iets via Instagram", zegt hij. Ook anderen raadt hij aan goed op te letten. "Doe goed onderzoek. Check of andere mensen al eens iets gekocht hebben bij diegene. Ook bij websites. Zoek bijvoorbeeld op Google Maps het adres dat het bedrijf opgeeft op en kijk of het wel een bedrijf is en niet gewoon een huisadres."

Fraude is normaal

Volgens het onderzoek van ABN AMRO zijn lang niet alle jongeren zo alert als Sem inmiddels is. 26 procent kent de risico’s van online fraude niet en maakt zich daar ook geen zorgen over. Ook ziet de de bank dat slechts 3 op de 10 jonge slachtoffers een melding maakt bij de politie of de bank als ze slachtoffer worden van fraude. Daarom vreest de bank dat jongeren fraude steeds normaler zijn gaan vinden.

"Binnen de generatie die nu aan de vooravond staat van financiële volwassenheid lijkt het beeld te bestaan dat fraude erbij hoort", zegt Marco Hendriks fraude-expert van ABN AMR. "Fraude blijft een hardnekkig probleem, maar het is nooit normaal om te worden opgelicht. We roepen dan ook op om hier altijd over aan de bel te trekken. Als meldingen en aangiftes uitblijven, kunnen fraudeurs ongestoord hun gang blijven gaan."