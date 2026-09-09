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Suus vreest wissen politiegegevens in cold case dochter: 'Is funest'

Beleid

Vandaag, 12:20

Bijna tien jaar na de dood van haar dochter Esther Paul hoopt Suus Joosten nog altijd op een doorbraak. Woensdag zit ze met een foto van Esther bij de Tweede Kamer, waar wordt gedebatteerd over het bewaren van politiegegevens voor cold cases. Suus vreest dat het vernietigen van die gegevens de kans verkleint dat de moord op haar dochter ooit wordt opgelost. "Eenmaal weggegooid, komt dat nooit meer terug. En dan kun je dat ook niet meer oplossen. Voor ons is dat echt een drama."

Esther werd in 2017 dood gevonden in het Veluwemeer. Ze was vastgebonden en zwaar toegetakeld. Niemand is voor haar dood opgepakt. "We hebben nooit meer afscheid van haar kunnen nemen, alleen van haar handen, zo erg was ze toegetakeld. Dat doet nog steeds pijn."

Voor de dood van Esther is niemand opgepakt. Volgens Suus zijn er wel sterke vermoedens over wie erachter zit, maar ontbreekt het bewijs. Juist daarom vindt ze het belangrijk dat politiegegevens die later alsnog van betekenis kunnen zijn, niet worden vernietigd.

Meldingen, aangiften en controles

Het gaat om gegevens uit het dagelijkse politiewerk, zoals meldingen, aangiften en controles. Die informatie kan jaren later alsnog belangrijk blijken voor een cold case. Het gaat niet om DNA en ander bewijs dat al in een coldcasedossier zit. "Voor nabestaanden is dit funest", zegt Suus over het vernietigen van de gegevens. "Dan heb je straks helemaal geen zaak meer."

Minister David van Weel concludeert dat de bewaartermijn niet kan worden verlengd. Volgens hem kan juridisch onvoldoende worden onderbouwd waarom grote hoeveelheden politiegegevens tientallen jaren bewaard moeten blijven. De Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens onderschrijven dat.

Voor Suus staat er veel op het spel als de politiegegevens daadwerkelijk worden vernietigd. "Dan is de hoop weg en hoop is nog het enige waar wij voor leven. Dat er in ieder geval nog iets van gerechtigheid komt."

Door Redactie Hart van Nederland

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