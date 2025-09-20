Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Peter wil heropening cold case moeder Tineke: 'Moeten mensen zijn die iets weten'

Crime

Vandaag, 20:31

Link gekopieerd

Peter Verhagen wil gerechtigheid voor zijn moeder Tineke. Haar dood is tot op de dag van vandaag nog altijd in mysterie gehuld. Peter liep daarom deze week een speciale wandeltocht en hij startte een petitie om zijn moeders zaak onder de aandacht te brengen. In de video bovenaan vertelt Peter, op pad met zijn zoontje, zijn verhaal.

Peters moeder, Tineke Verhagen, verdween in november 2007 na een bezoek aan GGZ-instelling Parnassia in Den Haag. Vier dagen later werd haar lichaam gevonden in een sloot, op enkele kilometers van het terrein. De schouwarts sprak destijds van zelfdoding, maar dat oordeel wordt betwijfeld. Binnen een jaar werden in dezelfde omgeving nog drie lichamen aangetroffen.

Achterblijven met vragen

De zaak van Tineke is nooit opgelost. De familie blijft achter met vragen. "Het gaat niet alleen om mijn moeder," zegt Peter. "Het gaat om alle slachtoffers, en alle nabestaanden die al jaren in het duister tasten." Naast de petitie probeert Peter via een crowdfundingsactie genoeg geld in te zamelen om een rechtszaak te starten. In totaal hoopt hij zevenduizend euro op te halen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Lees ook

Nieuw plan voor cold cases: 'Het is nooit afgesloten voor nabestaanden'
Nieuw plan voor cold cases: 'Het is nooit afgesloten voor nabestaanden'
Moord op oma Corrie (91) na zes jaar nog onopgelost: familie geeft niet op
Moord op oma Corrie (91) na zes jaar nog onopgelost: familie geeft niet op
Ouders vermoorde Bert Bons blijven vechten voor gerechtigheid: 'Leg me er niet bij neer'
Ouders vermoorde Bert Bons blijven vechten voor gerechtigheid: 'Leg me er niet bij neer'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.