Peter wil heropening cold case moeder Tineke: 'Moeten mensen zijn die iets weten'

Peter Verhagen wil gerechtigheid voor zijn moeder Tineke. Haar dood is tot op de dag van vandaag nog altijd in mysterie gehuld. Peter liep daarom deze week een speciale wandeltocht en hij startte een petitie om zijn moeders zaak onder de aandacht te brengen. In de video bovenaan vertelt Peter, op pad met zijn zoontje, zijn verhaal.

Peters moeder, Tineke Verhagen, verdween in november 2007 na een bezoek aan GGZ-instelling Parnassia in Den Haag. Vier dagen later werd haar lichaam gevonden in een sloot, op enkele kilometers van het terrein. De schouwarts sprak destijds van zelfdoding, maar dat oordeel wordt betwijfeld. Binnen een jaar werden in dezelfde omgeving nog drie lichamen aangetroffen.

Achterblijven met vragen

De zaak van Tineke is nooit opgelost. De familie blijft achter met vragen. "Het gaat niet alleen om mijn moeder," zegt Peter. "Het gaat om alle slachtoffers, en alle nabestaanden die al jaren in het duister tasten." Naast de petitie probeert Peter via een crowdfundingsactie genoeg geld in te zamelen om een rechtszaak te starten. In totaal hoopt hij zevenduizend euro op te halen.