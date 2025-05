Nieuw plan voor cold cases: 'Het is nooit afgesloten voor nabestaanden'

Een centraal orgaan dat bepaalt welke cold cases opnieuw onderzocht worden en een nationale database voor onopgeloste misdrijven: dat zijn enkele voorstellen in een plan dat Kamerlid Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) zaterdag presenteerde, samen met de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers. Het doel: meer kansrijke zaken oppakken en nabestaanden eindelijk duidelijkheid bieden.

Volgens Mutluer is de huidige aanpak versnipperd en vaak ondoorzichtig. Elke politie-eenheid bepaalt nu zelf welke zaken opnieuw worden onderzocht, zonder uniforme richtlijnen. “Soms speelt de druk vanuit nabestaanden of de media een doorslaggevende rol, in plaats van de werkelijke slagingskans van het onderzoek,” zegt het Kamerlid. “Dat moet anders.”

Landelijke database en gespecialiseerde rechercheurs

Mutluer pleit voor de oprichting van een landelijke database waarin alle cold cases worden geregistreerd. Zo’n systeem moet niet alleen overzicht geven, maar ook helpen bij het verwerken van nieuwe tips. “Het feit dat dit nu ontbreekt, leidt tot gemiste kansen,” stelt ze.

Ook wil ze een gespecialiseerde opleiding voor rechercheurs die zich richten op onopgeloste misdrijven. Daarmee moet de aanpak professioneler en effectiever worden, en moeten nabestaanden beter geholpen kunnen worden.

'Het is nooit afgesloten'

Voor Daniël van Berlo is het plan geen abstract beleidsstuk, maar bittere noodzaak. Zijn vader Theo werd ruim zeventien jaar geleden vermoord, en de zaak werd uiteindelijk een cold case. "Mijn vader kwam uit de kroeg, werd overvallen en vervolgens zes weken vermist. Uiteindelijk werd hij gevonden in een kanaal," vertelt Daniël. "Die eerste weken waren de hel. Er gingen de wildste verhalen rond. Je weet niet wat je moet geloven."

Er werden wel verdachten opgepakt, maar zij werden niet veroordeeld voor moord, alleen voor de overval. "Dat betekent dat er nog steeds geen duidelijkheid is. Je weet dat het om moord ging, maar niet hoe, wat of door wie."

De onzekerheid heeft hem jarenlang achtervolgd. “Ik heb er alles aan gedaan om antwoorden te krijgen. Inmiddels heb ik besloten me erbij neer te leggen. Ik zeg niet dat ik het heb opgegeven, maar ik ben er niet meer actief mee bezig. Ik heb geen hoop meer.”

Nationale Coldcasedag in Breda

Zaterdag, op de Nationale Coldcasedag in Breda, laat Daniël opnieuw een gedenktegel achter ter nagedachtenis aan zijn vader. “Voor mij betekent deze dag veel. Maar niet alleen voor mij, voor iedereen die leeft met een cold case. Nabestaanden kunnen nooit echt rouwen, want het is nooit afgesloten."

Het initiatief geeft hem kracht. “Het is belangrijk dat er een centraal orgaan komt dat zich bezighoudt met cold cases. Alleen dan kunnen zaken sneller opgepakt worden. Voor nabestaanden is het essentieel dat ze gehoord worden.”

Volgens het plan van Mutluer zou dat binnenkort werkelijkheid kunnen worden. Nabestaanden als Daniël hopen dat het niet bij plannen blijft.

ANP/Hart van Nederland