Politie vernietigt gegevens die ze wilde bewaren voor cold cases

De politie gaat gegevens vernietigen die langer bewaard zijn dan wettelijk is toegestaan. Dit heeft justitieminister David van Weel (VVD) aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. De politie wilde de gegevens bewaren omdat ze mogelijk nuttig zouden kunnen zijn voor het oplossen van cold cases.

Volgens de wet moeten politiegegevens na tien jaar worden vernietigd, legt Van Weel uit. Toen de politie in 2019 begon met het vernietigen van gegevens, kwam het idee op om sommige informatie te bewaren, omdat het wellicht nuttig zou kunnen zijn bij het oplossen van oude, onopgeloste zaken. Het vernietigen van de gegevens werd destijds uitgesteld. Afgelopen najaar vroeg de minister de Raad van State om advies.

Kunstmatige Intelligentie moet cold cases makkelijker oplossen. Waarom dat zo is, zie je in de video bovenaan dit artikel.

'Bittere pil'

Van Weel schrijft in zijn brief: "Ik realiseer me dat dit voor nabestaanden en slachtoffers van cold cases een bittere pil kan zijn. Elk puzzelstukje, hoe klein ook, dat kan helpen om een zaak in de toekomst op te lossen, is voor hen van groot belang in hun zoektocht naar rechtvaardigheid." Toch ziet de minister, op basis van het advies van de Raad van State, geen andere keuze dan de gegevens te vernietigen.

Volgens de Raad van State mag de politie gegevens niet tientallen jaren bewaren. De Raad wees erop dat er geen concrete cijfers zijn over hoe vaak deze gegevens daadwerkelijk worden gebruikt bij het oplossen van cold cases, waardoor het moeilijk is te onderbouwen dat langdurige opslag noodzakelijk is. Het niet vernietigen van de gegevens zou bovendien een "vergaande inbreuk" op de privacy zijn, die in de loop der jaren steeds ingrijpender wordt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Grote hoeveelheid gegevens

De Raad van State benadrukt dat het om een "zeer grote hoeveelheid" gegevens gaat, variërend van meldingen over burenruzies en rapporten van wijkagenten tot de afhandeling van verkeerszaken.

Van Weel geeft aan dat het niet eenvoudig zal zijn om alle gegevens te vernietigen. De politie moet bovendien onderzoeken of bepaalde informatie mogelijk van waarde is als cultureel erfgoed.

Hart van Nederland/ANP