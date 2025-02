Moord op oma Corrie (91) na zes jaar nog onopgelost: familie geeft niet op

Wie zit er achter de dood van de 91-jarige oma Corrie van Geesbergen uit Den Haag? Die vraag houdt de nabestaanden al bijna zes jaar dag in dag uit bezig. In een ultieme poging de zaak op te lossen, looft de Peter R. de Vries Foundation nu een beloning van 100.000 euro uit voor de gouden tip. "We hopen op gerechtigheid."

Alles wijst erop dat Corrie slechts om een paar sieraden in haar eigen huis om het leven is gebracht. Door fouten in het onderzoek is veel bewijsmateriaal verloren gegaan. Maar dochter José (67) en kleindochter Gabrielle (39) zetten alles op alles om de moord alsnog op te lossen. "Wij denken nog steeds iedere dag: 'wie heeft het gedaan en waarom', wij moeten dat weten", vertelt Gabrielle tegen Hart van Nederland.

Fouten in het onderzoek

In eerste instantie ging de politie er na haar dood op 8 mei 2019 vanuit dat er sprake was van een natuurlijke dood. Het plaats delict werd zelfs schoongemaakt. Pas dagen later werd duidelijk dat Corrie door een misdrijf om het leven was gekomen.

“Helaas zijn er dingen niet goed gegaan toen de recherche werd ingeschakeld. Die stonden al met 5-0 achter,” zegt politiewoordvoerder Dick Goijert. De recherche startte een groot onderzoek, maar door het verloren bewijs konden weinig sporen worden veiliggesteld. Alleen een gedeeltelijk DNA-spoor van een onbekend persoon is gevonden.

Het laatste gesprek

Op de avond voor haar dood, 7 mei 2019, belde Corrie nog met haar dochter. Tijdens dat gesprek werd er bij haar aangebeld door iemand die zich voordeed als thuiszorgmedewerker. Omdat Corrie niemand verwachtte, stuurde ze diegene weg. Wie er aan de deur stond, is nooit duidelijk geworden. De volgende ochtend werd ze dood gevonden in haar huis, zonder tekenen van braak. Haar sieraden bleken verdwenen.

Eerdere beloning

Eerder werd er al een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip, maar die leverde niets op. De familie Van Geesbergen hoopt nu met een hogere beloning en de podcast nieuwe informatie los te krijgen. Sinds 2023 zijn er geen ontwikkelingen meer geweest in het politieonderzoek.

De politie geeft toe dat de zaak niet goed is aangepakt, maar benadrukt dat alles is gedaan om de dader te vinden. “We willen deze zaak oplossen en hopen dat mensen zich alsnog melden,” zegt de politiewoordvoerder.

Tips kunnen worden doorgegeven via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.