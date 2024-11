Tineke (59) werd 17 jaar geleden dood gevonden in sloot: wat is er gebeurd?

De 59-jarige Tineke Verhagen verdwijnt op 1 november 2007 nadat zij met haar aan schizofrenie lijdende zoon Marco naar GGZ-instelling Parnassia was gegaan. 4 dagen later wordt Tineke gevonden in een ondiepe sloot op 3 kilometer afstand van het terrein. De schouwarts concludeert in eerste instantie dat het om zelfmoord moet gaan. Wanneer er binnen een jaar nog drie doden in het water worden gevonden bij het Parnassiaterrein, wordt er getwijfeld aan die conclusie. De familie wil weten: wat is er gebeurd? En vooral: waarom?

"We hopen nu de laatste nodige tip binnen te halen", vertelt zoon Peter Verhagen tegen Hart van Nederland. Dankzij de Peter R. de Vries Foundation is er 100.000 euro beschikbaar voor de gouden tip. Woensdag gingen nabestaanden de straat op om te flyeren in de hoop die tip te vinden.

"De politie is op de goede weg", vertelt Peter. "Op de plek waar ze gevonden is, is een maand geleden ook iemand anders gevonden."

Onduidelijk

"We krijgen veel spirituele tips binnen, maar ook bruikbare meedenktips", vertelt Kelly de Vries van Peter R. de Vries Foundation. "Deze sturen we uiteraard door naar het coldcaseteam van de politie. Die werken vervolgens de tips uit. Maar in dit geval is ook heel veel onduidelijk."