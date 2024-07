Moord op Natascha Meijer (22) nooit opgelost: 'Wie heeft mijn moeder vermoord?'

Het is deze week precies 34 jaar geleden dat Natascha MEijer (22) dood werd aangetroffen in haar woning in Rotterdam. Tot de dag van vandaag is er nog geen dader opgepakt. De Peter R. de Vries Foudation besteedt deze week in hun Cas Colse-campagne aandacht aan de zaak. Natascha werd op 22 juli 1990 dood aangetroffen in haar woning aan de Beukelsdijk. Al snel werd duidelijk dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen. Ze was gewurgd en had meerdere steekwonden. In het huis werden sigarettenpeuken en een joint gevonden, die niet van haar waren.

Natascha had een bewogen leven met periodes van dakloos zijn en problemen met alcohol en drugs. De zorg van haar dochter Peggy, die op het moment van de moord vier jaar oud was, werd vaak overgenomen door haar moeder. Desondanks bleef ze wel erg betrokken bij het welzijn van haar dochtertje.

Zaak heropend

Op 9 augustus 1990 werd Rene J. gearresteerd als verdachte, maar hij werd al snel vrijgelaten door gebrek aan bewijs. Ondanks groot politieonderzoek bleef de zaak onopgelost. In 2002 werd de zaak heropend dankzij haar moeder Ilona, die hulp kreeg van Peter R. de Vries. Een nieuw rechercheteam werd op de zaak gezet. Er werd gebruik gemaakt van een modern DNA-onderzoek, maar dit leverde ook niks op.

2:00 Nieuwe DNA-methode moet cold cases na jaren alsnog oplossen

34 jaar later doet dochter Peggy een oproep in de campagne van de Peter R. de Vries Foundation. Na het overlijden van haar oma Ilona zet zij de zoektocht naar de waarheid voort. "Als je iets weet, ook al is het anoniem, laat het ons dan weten. Dan pas krijgen wij rust." Zo hoopt ze na al die jaren alsnog een antwoord te krijgen op de vraag wie haar moeder heeft vermoord.