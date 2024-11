Alles voor de gouden tip: Peter R. de Vries-foundation stelt miljoen euro beschikbaar

Vanaf 14 november, de geboortedag van Peter R. de Vries, tot en met 14 mei stelt de Peter R. de Vries Foundation een miljoen euro beschikbaar voor gouden tips in 42 onopgeloste zaken.

Voor tien van deze gouden tips is een beloning van 100.000 euro per tip beschikbaar. "We zullen nooit opgeven, we gaan net zo lang door totdat er iets kan worden opgelost," zegt voorzitter Lex de Jager tijdens een bijeenkomst. Hart van Nederland was erbij, zoals te zien in bovenstaande video.

Gedurende zijn carrière zette Peter R. de Vries zich in voor het oplossen van cold cases en steunde hij de families van slachtoffers, zoals in de zaak rond de verdwijning van studente Tanja Groen in 1993.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam na een optreden in RTL Boulevard. De 64-jarige De Vries overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Justitie gaat ervan uit dat hij werd vermoord vanwege zijn rol als vertrouwensman van de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, rond Ridouan Taghi.

Hart van Nederland/ANP