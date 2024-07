Monument voor Peter R. de Vries onthuld op Leidseplein

Maandag is precies drie jaar na zijn overlijden het monument voor Peter R. de Vries onthuld op het Leidseplein. De gemeente Amsterdam wil met het monument het gedachtegoed van de misdaadverslaggever eren. "De waarden waar hij voor stond, passen bij de stad en zullen door het herdenkingsmonument worden verbeeld."

Het monument, dat bestaat uit twee bronzen handen die in elkaar grijpen, werd in het bijzijn van zijn familie, naasten en burgemeester Halsema onthuld. Kunstenaar Rini Hurkmans heeft het monument gemaakt.

Het monument voor Peter R. de Vries is maandag onthuld op het Leidseplein in Amsterdam. Beeld: ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

'Onmenselijke misdaad'

Het monument voor Peter R. de Vries herinnert niet alleen aan de misdaadverslaggever en zijn werk, maar moet er ook voor zorgen dat de "onmenselijke misdaad" van de moord op hem niet wordt vergeten. Dat zei Femke Halsema bij de onthulling van het kunstwerk. De moord zal "decennia blijven verbijsteren", aldus de Amsterdamse burgemeester. "Bovenal willen we zijn werk, zijn strijd voor rechtvaardigheid, zijn kritische en onafhankelijke geest, zijn onverschrokkenheid blijven eren als een leidraad voor onze stad en onze inwoners", zei Halsema.

De misdaadverslaggever overleed drie jaar geleden op 15 juli nadat hij negen dagen eerder was neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van de stad na een uitzending van RTL Boulevard waar hij te gast was.

Helpende hand

Over het beeld vertelde de zoon van de misdaadverslaggever, Royce, eerder dat het "de helpende hand" uitbeeldt. Op de handen staan "leefregels" in 41 talen die De Vries als adviezen in de laatste brief aan zijn kinderen had gegeven.

Celstraf

Half juni legde de rechtbank 28 jaar cel op aan schutter Delano G. en de bestuurder van de vluchtauto Kamil E. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat De Vries is vermoord omdat hij vertrouwenspersoon was van de kroongetuige in het Marengo-proces rondom Ridouan Taghi. De rechtbank zag geen bewijs hiervoor.