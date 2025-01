Wie is deze vrouw? Duitse tv-uitzending levert 200 tips op in Nederlandse coldcasezaak

De politie in Den Haag heeft tweehonderd tips ontvangen na aandacht voor een oude zaak in een Duits opsporingsprogramma. Het gaat om een onbekende vrouw die op 4 juli 2004 dood werd aangetroffen in het duingebied van Wassenaar. Tot op heden is haar identiteit niet vastgesteld.

De eerste Identify Me-campagne leverde na enkele maanden ruim 700 tips op. Zoals in de bovenstaande video te zien is, riepen meerdere bekende mensen, zoals actrice Carice van Houten en zangeres S10 op om mee te denken.

Volgens de politie zijn er "sterke aanwijzingen" dat de vrouw uit Duitsland komt. Zo droeg ze kleding die voornamelijk in Duitsland werd verkocht. Daarnaast zat er aan haar sleutelbos een sleutel die verbinden is aan de Duitse stad Bottrop.

Identify Me

De zaak uit Wassenaar maakte in het najaar van 2024 deel uit van de internationale campagne Identify Me. Met dit initiatief proberen Interpol en de politie in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Spanje de identiteit van de overleden, mogelijk vermoorde vrouwen te achterhalen. Publieke hulp speelt daarbij een belangrijke rol.

De politie onderzoekt nu de binnengekomen tips in de hoop de identiteit van de vrouw eindelijk te kunnen vaststellen.

Met behulp van AI geretoucheerde foto van het slachtoffer. Beeld: Politie

ANP