Interpol ontvangt al meer dan 200 tips tijdens Identify Me-campagne

De internationale Identify Me-campagne, gericht op het identificeren van onbekende slachtoffers, heeft in één week tijd meer dan tweehonderd tips opgeleverd. Dat meldt de Nederlandse politie donderdag. De campagne, waarin zes landen en Interpol samenwerken, heeft als doel de identiteit van 46 vrouwen te achterhalen die onder verdachte omstandigheden zijn aangetroffen of vermoord. Van de 46 zaken spelen er zich elf af in Nederland.

De eerste Identify Me-campagne leverde na enkele maanden ruim 700 tips op. Zoals in de bovenstaande video te zien is, riepen meerdere bekende mensen, zoals actrice Carice van Houten en zangeres S10 op om mee te denken.

De campagne werd voor het eerst gelanceerd in mei 2023, maar eerder deze maand werden nieuwe zaken toegevoegd. Onder deze recente toevoegingen bevinden zich twee Nederlandse slachtoffers. Inmiddels heeft de politie in totaal vijftig tips ontvangen die specifiek betrekking hebben op de Nederlandse zaken.

Onderzoek naar tips in volle gang

De Nederlandse politie benadrukt dat het nog onduidelijk is of deze informatie daadwerkelijk zal leiden tot de identificatie van de slachtoffers. Het onderzoek naar de tips is in volle gang. “Of de informatie ook echt tot identificaties leidt, moet nog blijken uit verder onderzoek,” aldus de politie.

De politie roept het publiek op om informatie over de zaken te blijven delen. “Meer informatie over alle zaken is nog steeds van harte welkom,” laat een woordvoerder weten. De hoop is dat de campagne uiteindelijk antwoorden kan bieden voor de nabestaanden van deze slachtoffers.

