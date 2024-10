Politie krijgt zo'n 35 tips over twee onbekende overleden vrouwen

Bij de politie zijn zo'n 35 tips, waaronder een mogelijke naam, binnengekomen in twee zaken van onbekende overleden vrouwen. Beide zaken zijn onlangs toegevoegd aan de internationale campagne Identify Me, waarmee politie in verschillende landen de identiteit probeert te achterhalen van tientallen vrouwen die veelal zijn omgekomen door geweld of onder verdachte omstandigheden.

De politie heeft vijf tips gekregen over een vrouw die op 6 januari 2013 werd gevonden op de oever bij de Pietersplas en het Grindgat Oost-Maarland in de buurt van Maastricht. Daarbij is ook een mogelijke naam genoemd, maakte Opsporing Verzocht dinsdag bekend. Over een vrouw die op 4 juli 2004 werd gevonden in een duingebied bij Wassenaar zijn bijna dertig tips binnengekomen "met ook concrete informatie".

In de bovenstaande video vertelt de politie hoe een team zoekt naar de identiteit van onbekende doden.

ANP