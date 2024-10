Politie op zoek naar identiteit twee overleden vrouwen

De Nederlandse politie heeft twee nieuwe zaken toegevoegd aan de lijst van Identify Me. Deze internationale campagne, gesteund door zes landen en Interpol, probeert de identiteit te achterhalen van 46 onbekende overleden vrouwen. Veel van de vrouwen kwamen om door geweld of onder verdachte omstandigheden. Met de twee nieuwe zaken komt het totaal op elf vrouwen die in Nederland gevonden werden.

De eerste zaak draait om een vrouw die op 4 juli 2004 werd gevonden in Meijendel, een duingebied bij Wassenaar. Het is nog altijd onbekend wie zij is en hoe ze is omgekomen. Het vermoeden bestaat dat de vrouw uit Duitsland komt, omdat ze sleutels bij zich had die ooit geleverd zijn aan een bedrijf in de Duitse plaats Bottrop, een klein uur van de grens met Nederland.

De tweede nieuwe zaak gaat over een vrouw die op 6 januari 2013 werd gevonden op de oever bij de Pietersplas en het Grindgat Oost-Maarland in de buurt van Maastricht. De politie denkt dat zij is omgekomen door een misdrijf en vanuit de richting van België is meegevoerd door de Maas. De vrouw droeg een opvallende ring die destijds in de Belgische stad Luik werd verkocht en een bedeltje van een klein visje.

Heulmeisje

De campagne werd ontwikkeld in Nederland en gelanceerd in mei 2023. Samen met België, Duitsland en Interpol werd aandacht gevraagd voor 22 zaken, waaronder negen Nederlandse zoals die van het Heulmeisje. Zij werd in 1976 gevonden in Maarsbergen. Er kwamen in totaal 1800 tips binnen en het slachtoffer in een dertig jaar oude moordzaak werd geïdentificeerd. Familieleden herkenden de in 1992 in Antwerpen vermoorde Rita Roberts uit Wales aan haar tatoeage.

Dit jaar nemen ook Frankrijk, Spanje en Italië deel. "De hoop is dat dankzij de nieuwe oproep aan het internationale publiek meer vrouwen hun naam kunnen terugkrijgen", aldus de politie.

ANP