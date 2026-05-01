Ruim twintig nieuwe tips over 25 jaar oude moordzaak Mariska Klompenhouwer

De politie heeft ruim twintig tips ontvangen over de moord op Mariska Klompenhouwer in Rotterdam. Sinds zondag is opnieuw aandacht gevraagd voor de zaak uit 2001, en dat leverde direct reacties op. Ook is de beloning voor de gouden tip fors verhoogd.

Volgens de politie zijn er ook details binnengekomen over de auto die vermoedelijk bij het misdrijf is gebruikt. Daarnaast hebben meerdere vrouwen zich gemeld met persoonlijke ervaringen uit die tijd, waarbij ook namen zijn genoemd.

Veruschka van Dijke, de dochter van Mariska Klompenhouwer, die 11 jaar was toen haar moeder werd gedood, vertelde vorige week tegen Hart van Nederland dat ze nog altijd wacht op antwoorden. In de bovenstaande video vertelt ze erover.

Nieuwe tips

Het coldcaseteam reageert geraakt op de verhalen. "Het coldcaseteam is onder de indruk en spreekt diep respect uit voor deze tipgevers", laat de politie weten. Sommige vrouwen vertelden voor het eerst wat zij hebben meegemaakt. Voor hen is hulp beschikbaar.

De nabestaanden van Mariska zijn blij met de nieuwe tips. Dochter Veruschka: "Of het nu wel of niet de gouden tip blijkt te zijn, ik ben iedereen heel dankbaar dat ze de moeite hebben genomen om hun verhaal of informatie door te geven."

Wat gebeurde er die nacht?

De 35-jarige alleenstaande moeder werd in de nacht van 28 op 29 april 2001 om het leven gebracht na een avond uit in Rotterdam-Zuid. De politie denkt dat ze rond 01.00 uur bij iemand in een auto stapte op de Lange Hilleweg. Daarna zou ze op een parkeerterrein bij Ahoy zijn misbruikt, overreden en achtergelaten.

Het Openbaar Ministerie heeft de beloning voor de gouden tip verhoogd van 11.000 naar 25.000 euro.