Hoop op doorbraak: nieuwe beelden rond moord Mariska (35) in Rotterdam

Het Openbaar Ministerie looft 25.000 euro uit voor de gouden tip in de moordzaak rond Mariska Klompenhouwer. Dat is ruim twee keer zoveel als eerder. Ook komt er rond Koningsnacht extra aandacht voor de zaak en zendt Opsporing Verzocht maandag nieuwe bewakingsbeelden uit.

De 35-jarige moeder werd in de nacht van 28 op 29 april 2001 vermoord na een avond in een café aan de Hillevliet in Rotterdam-Zuid. Vermoedelijk stapte ze rond 01.00 uur bij een onbekende in de auto op de Lange Hilleweg, nadat ze geen taxi kon krijgen.

De politie denkt dat de dader haar meenam naar het parkeerterrein bij Ahoy, waar ze werd misbruikt, overreden en achtergelaten. "Elk detail over het soort auto waarin Mariska is gestapt, kan het onderzoek verder helpen", laat de politie weten.

Dochter

In aanloop naar Koningsnacht delen agenten en de gemeente armbandjes uit met de tekst: "Laat vrouwen veilig thuiskomen". Ook de dochter van Mariska is daarbij. "Voor mij is het zó belangrijk dat er, ook nu na al die jaren, antwoorden komen."