Na 25 jaar hoopt Veruschka op doorbraak in moordzaak moeder dankzij nieuw bewijs

Veruschka van Dijke, de dochter van Mariska Klompenhouwer, hoopt na al die jaren eindelijk op antwoorden in de moordzaak rond haar moeder. Er is nieuwe aandacht voor de zaak en dat doet veel met haar. "Eindelijk gebeurt er nu iets, en wie weet wat eruit komt", zegt Veruschka.

De 35-jarige Mariska werd in 2001 vermoord na een avond uit in een café aan de Hillevliet in Rotterdam-Zuid. Volgens de politie stapte ze mogelijk bij een onbekende in de auto, waarna ze bij Ahoy werd misbruikt, overreden en voor dood werd achtergelaten. Wat er precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is, is nooit duidelijk geworden.

Haar dochter was pas 11 jaar oud toen het gebeurde. "In eerste instantie was ik boos, op mijn moeder en mezelf. Had ik haar niet thuis kunnen houden? Waarom bleef ze niet thuis?", vertelt Veruschka aan Hart van Nederland. "Daarna kwam het verdriet."

Nieuwe camerabeelden

De zaak krijgt nu opnieuw aandacht, onder meer door nieuwe camerabeelden en een verhoogde beloning van 25.000 euro voor de gouden tip. Volgens de dochter kan dat een verschil maken. "Er zijn nieuwe dingen ontdekt: ze is eerder die kroeg uitgegaan dan ze eerst dachten. Er zijn camerabeelden, waardoor er nu een reconstructie kan plaatsvinden." De camerabeelden worden maandag bij Opsporing Verzocht getoond.

Ze roept mensen die iets weten op om zich alsnog te melden. "Als mensen iets weten zou het echt heel fijn zijn als ze naar voren komen. Ook al is het omdat ze angstig of bang waren om iets te zeggen. Kom gewoon naar voren."

In de jaren daarna bleef het gemis groot. "In de loop van je leven kom je toch momenten tegen waarin je denkt: nu mis ik toch wel een moeder." De hoop is dat duidelijkheid uiteindelijk rust brengt. "Ik denk dat het heel lastig zal zijn, omdat je weer geconfronteerd wordt. Maar als het achter de rug zou zijn, zou het eindelijk rust geven."