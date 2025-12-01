Stichting Coldcasezaken komt met interactieve coldcasemap: Rozanne hoopt op gerechtigheid

Stichting Coldcasezaken is in navolging van Groot-Brittannië met een eigen interactieve coldcasemap gekomen. Hierop staan nu ruim vierhonderd onopgeloste misdrijven en verdwijningen. Dit geeft het stuitende beeld weer van het aantal daders dat sinds de jaren tachtig tot nu ontvlucht is. Door het initiatief hoopt de stichting dat de cold cases weer onder de aandacht komen en weer een onderwerp van gesprek worden.

Nabestaande Rozanne Boon is blij met de kaart. Zij verloor in 2016 haar moeder Susanna Boon. Haar lichaam werd gevonden in het Zandenbos in Nunspeet. Rechtszaken volgden maar tot op heden is er nog steeds niemand veroordeeld. Tot groot verdriet van haar dochter Rozanne: "Ik mis haar heel erg. Mijn moeder stond altijd voor mij klaar. We belden een paar keer per dag. Ze was heel zorgzaam, geduldig en lief."

Gerechtigheid

"Ik geloof nog steeds in gerechtigheid. Ik heb dat nooit laten vallen. Ik voel dat het goed komt. Helaas duurt het langer dan verwacht. Er is maar één dader. Die moet gewoon opgepakt worden", vertelt Rozanne aan Hart van Nederland. Volgens haar heeft haar oma het echt zwaar. Die heeft pas rust als de dader is opgepakt: "Zij gaat er al tien jaar onder door. Die is twintig kilo kwijt. Zij eet niet. Zij kan het pas laten rusten als hij vastzit."

Rozanne is dan ook blij met het initiatief van Stichting Coldcasezaken: "Het is een mooi initiatief. Dat brengt een cold case weer even aan de orde. Mensen praten er dan weer over. Ik hoop dat er veel positieve dingen uit gaan komen voor de zaak. Wellicht dat er meer getuigen komen. Alles is mooi meegenomen. Ik hoop op gerechtigheid voor mijn moeder en alle anderen die iets ergs hebben meegemaakt."