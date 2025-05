Oud-rechercheurs: vraagtekens rol Van der Sloot bij verdwijning Natalee Holloway

Het is precies twintig jaar geleden dat de toen achttienjarige Natalee Holloway uit de Verenigde Staten spoorloos verdween tijdens een schoolreis op Aruba. De zaak groeide wereldwijd uit tot een van de meest besproken verdwijningszaken ooit. En hoewel Joran van der Sloot jaren later bekende betrokken te zijn geweest, is de zaak nooit officieel opgelost.

Twee oud-onderzoekers laten het daar niet bij zitten. John Vullers, voormalig recherchechef en inmiddels privédetective, en Karin Jansen, destijds hoofdofficier van justitie op Aruba, doen een laatste poging om het mysterie te ontrafelen. "Voor ons beiden is deze zaak meer dan een cold case. Het is een kwestie van gerechtigheid", aldus Vullers.

Opvallend is dat zij twijfels hebben bij de rol van Van der Sloot zoals die tot nu toe gepresenteerd is. "Onze eigen onderzoeken, gebaseerd op feiten, signalen en nog altijd bestaande lacunes in het oorspronkelijke dossier, hebben eerder geleid tot toegenomen twijfel dan bevestiging."

Volgens hem verdient de zaak nog altijd volledige aandacht. "Deze zaak is geen afgesloten hoofdstuk. Ze is een open wond – en wij blijven zoeken naar de verbanden, de verklaringen, en het échte verhaal."