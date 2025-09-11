Doorbraak in 21 jaar oude verkrachtingszaak: man (61) uit Zwijndrecht aangehouden

De politie heeft maandag een 61-jarige man uit Zwijndrecht aangehouden voor een meer dan twintig jaar oude verkrachtingszaak. Op dinsdag 18 mei 2004 werd een 65-jarige vrouw aan de Van Godewijckstraat in Hendrik Ido Ambacht verkracht in haar eigen huis. Nu is er eindelijk iemand opgepakt dankzij DNA-verwantschapsonderzoek.

De man wist het flatgebouw binnen te komen en belde vervolgens aan bij de woning van het slachtoffer. Hij drong naar binnen en verkrachtte de vrouw in haar slaapkamer. Het onderzoeksteam stelde de sporen destijds veilig en zocht onder meer via Opsporing Verzocht naar de dader. Dit leverde toen geen resultaat op.

DNA-verwantschapsonderzoek

Sinds twee jaar werkt het Cold Case Team intensief samen met rechercheurs van Team Zeden om de meest ernstige en onopgeloste zedenmisdrijven opnieuw te onderzoeken. Dit geldt ook voor deze zaak. Dankzij een DNA-verwantschapsonderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut kwam de verdachte in beeld. Nadere DNA-analyses bevestigden de match met de sporen uit 2004.

De man is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het slachtoffer is een tijd geleden overleden, maar de politie heeft haar familie op de hoogte gesteld van de doorbraak in deze zaak.