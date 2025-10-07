DNA-matches door nieuwe technieken in cold case sekswerker Betty Szabó

De politie meldt nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar de gewelddadige dood van sekswerker Betty Szabó (19), die op 19 februari 2009 vermoord werd gevonden in een peeskamer aan de Oudezijds Achterburgwal. DNA-sporen die toen zijn veiliggesteld, leidden dankzij nieuwe technieken onlangs tot 'hits'.

Door de 'hits' verwacht de recherche binnenkort de identiteit van een paar van Betty's laatste klanten te kunnen achterhalen. De politie roept mensen die op de avond van Betty's dood klant van haar waren op zich te melden. "De kans bestaat anders dat, naar aanleiding van de DNA-match, de politie binnenkort contact met u zoekt", wordt in een bericht van Opsporing Verzocht gemeld.

Verder geeft de politie ook foto’s vrij van een schoenafdruk die door de dader kan zijn achtergelaten.

Hart van Nederland ging vorig jaar met een oud-collega van Betty langs bij het hologram van de vermoorde steenwerker. Hieronder zie je hoe dat ging:

1:32 Oud-collega vermoorde sekswerker Betty emotioneel bij zien hologram

Hologram

Eind 2024 vroeg de politie opnieuw aandacht voor de cold case met het plaatsen van een hologram "dat Betty representeerde" op de Amsterdamse Wallen. "Daardoor maakten miljoenen mensen kennis met Betty en haar verhaal." Onder de tientallen tips die daarna binnenkwamen, zat geen 'gouden tip'.

De moord op Betty veroorzaakte destijds veel verdriet in de buurt. Collega’s vonden haar in de nacht van 19 op 20 februari 2009 dood in haar peeskamer aan de Oudezijds Achterburgwal. Na het incident werden bloemen gelegd en er volgde een stille tocht ter nagedachtenis aan haar. Hoewel de politie destijds een 46-jarige man aanhield, moest hij worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Hart van Nederland / ANP